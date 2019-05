Une du quotidien Dakartimes : Stop au racolage médiatique

Dans sa chronique du jour dans le quotidien « Le Soleil », et intitulé : « Impostures médiatiques », Modou Mamoune Faye fait un diagnostic sans appel de l’état actuel de la presse sénégalaise. Une presse au bord du précipice du fait de « la quête du sensationnel, la recherche du gain facile, la corruption, l’ambition démesurée et les pratiques aux antipodes de la déontologie ».

Eh oui, « Sénégal, ta presse fout le camp ».

Sinon que dire du titre racoleur que nous as servi le quotidien Dakartimes de ce samedi 18 mai 2019 et formulé en ces termes ; « Loi sur l’adoption internationale : ce projet caché aux sénégalais ». Et plus loin à côté du chapeau, la rédaction de ce quotidien nous informe que le projet de loi voté, « aurait permis l’adoption d’enfants sénégalais par des personnes étrangères, qui pourraient même être des couples gays ou des lesbiennes ». Pour s’en convaincre, le journal fait un renvoi à ses pages 4,5 et 6 où il nous balance de façon brutale, sans aucune analyse en profondeur, tout le contenu du projet de loi.

Ce qui démontre, d’ailleurs, une certaine précipitation dans la démarche. Et cette méthode n’a pas été payante, du tout. Parce qu’à la page 5 du quotidien en question, l’article 4 du projet de loi incriminé qui fixe les conditions d’adoption dispose ce suit : « l’adoption internationale peut être demandée :

conjointement après 5 ans de mariage, par deux époux de sexe différent non séparés de corps dont l’un est âgé de 30 ans au moins ;

non séparés de corps dont l’un est âgé de 30 ans au moins ; par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint. ».

A la lumière des dispositions de l’article 4 du projet de loi incriminé, aucun étranger ne peut adopter un enfant sénégalais sans être dans une relation matrimoniale unissant deux personnes de sexe différent et cela, pendant 5 ans au moins sauf s’il s’agit des enfants de son conjoint.

Ce qui veut dire que la rédaction de Dakartimes a annoncé en Une, tout le contraire de ce qui était la teneur du projet de loi indexé.

En clair, le « journaliste » qui a rédigé l’article l’a fait soit dans la précipitation sans lire le contenu du projet de loi, soit sciemment, dans l’intention de nuire à la personne Mme Aminata Touré ancienne garde des sceaux et nouvellement nommée Présidente du CESE. Dans tous les cas, nous sommes devant un « flagrant délit d’incompétence ».

C’est pourquoi, nous invitons le Comité d’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie (CORED) à sévir contre ces journaux-torchons qui sapent gravement la crédibilité et l’honorabilité de la presse sénégalaise. Des quotidiens comme Dakartimes avec des directeurs de publication à la moralité douteuse devraient être interdits d’activités de presse à vie.

On ne doit pas permettre à des imposteurs sorties de je ne sais quelle école, aménager des bureaux dans leur salle à manger et se permettre de s’attaquer à des institutions de la république, sans même avoir le courage de signer leurs articles.

C’est inadmissible ! Il faut mettre fin, sans délai, à ce journalisme alimentaire et opportuniste.

Doudou Diop Mboup, Membre de la CCR

Coordonnateur du mouvement JRK

doux89@gmail.com