C’est une révélation de la ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, qui était l’invitée de l’émission Grand Jury, sur la Rfm : « Je peux vous dire que le fast-track est plus qu’une réalité. Je viens d’être nommée dans le gouvernement, on n’a pas eu le temps de s’asseoir ni cette aise pour comprendre les dossiers, il a fallu donner le cap tout de suite. Donc c’est une réalité qui est là ». Zahra Iyane Thiam de faire savoir que le fast-track état d’esprit et lorsqu’on quitte un septennat pour aller vers un quinquennat forcement, il y a des ajustements à faire. Et si c’est ajustements ne sont pas faits, on ne peut pas atteindre les objectifs fixés.