Le consul du Sénégal à Paris sermonné par…Macky Sall

Le consul général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo et le coordinateur de la DSE, Ameth Sarr, ont eu chaud, très chaud même, quand le président Macky Sall les a reçus hier, tard dans la nuit (vendredi nuit), à la résidence parisienne de l’ambassadeur du Sénégal en France.

Au menu de la rencontre, le bilan, notamment financier, de la présidentielle de février dernier. Selon info15, après avoir pris connaissance du contenu du texte, le patron de l’APR, très déçu, a commencé à les étriller copieusement.

« Je pensais que ce bilan était fait suite à une assemblée générale, mais je me rends compte que ce n’est pas le cas. C’est un faux bilan. Vous m’avez trahi, vous n’avez pas travaillé et pire, à chaque instant vous demandez une rallonge budgétaire. Vous avez utilisé l’argent à d’autres fins, mais on verra. »

Macky Sall, dit-on, qui était dans une colère noire, a aussi reproché à ses invités et à leur clan d’être les véritables problèmes de sa famille politique en France. « Vous ne travaillez pas et vous empêchez les autres de le faire. Cette victoire dont vous vous targuez à tout moment est pire qu’une défaite », leur a-t-il lancé à la figure.

Information démentie par Ameth Sarr : « Le président nous a bien reçu et tout c’est bien passé. Pour la présidentielle, Macky Sall nous a félicité pour notre performance. Par contre il a déploré le comportement des responsables de la France. »