C’est une vidéo choc qui fait le tour des réseaux sociaux, et dans laquelle on voit Arnold Schwarzenegger se faire agresser par un homme en marge d’un événement sportif en Afrique du Sud.

Si les stars sont souvent mises sous le feu des projecteurs, et jouissent d’un train de vie qui fait beaucoup d’envieux, l’envers du décor est peu glorieux. Et ce n’est sans doute pas Arnold Schwarzenegger qui dira le contraire. Malgré son physique plus qu’imposant et son éternelle réputation de Terminator, l’ancien acteur et gouverneur de Californie a récemment été pris pour cible. Alors qu’il assistait à l’Arnold Classic Africa à Johannesburg, en Afrique du Sud, Arnold Schwarzenegger, 71 ans, a été filmé en train de se faire violemment agresser par surprise.

Une violente agression filmée en direct

Dans les premières minutes de la vidéo, on peut voir l’ancien acteur tout sourire et volontaire, en train de prendre des photos avec des fans venus le rencontrer, près de plusieurs jeunes gens qui faisaient de la corde à sauter. Soudainement, et sans que l’on ne sache encore pourquoi, un homme est arrivé de nulle part et, en prenant son élan, a asséné un violent coup de pied dans le dos d’Arnold Schwarzenegger. Ce dernier est violemment tombé tandis que ses gardes du corps ont tout de suite maîtrisé l’agresseur. Plus tard, c’est sur son compte Twitter qu’Arnold Schwarzenegger a tenu à rassurer ses fans sur son état : « Merci pour vos préoccupations, mais il n’y a rien d’inquiétant. Je pensais juste être bousculé par la foule, ce qui arrive souvent. J’ai seulement réalisé que j’avais reçu un coup de pied quand j’ai vu la vidéo comme vous tous. Je suis juste content que cet idiot n’ait pas interrompu mon Snapchat. » Terminator, encore et toujours debout !