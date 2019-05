Il n’y a jamais une de tuerie dans la forêt de Boutolate sur la route de Sindian, du moins si on se fie à notre source proche de l’affaire. En effet, hier Samedi 18 Mai 2019, un homme accompagné de quelques personnes se sont rendus à la brigade de gendarmerie de Bignona aux environs de 19 heures pour alerter le meurtre de personnes dans la forêt de Bputolate. La gendarmerie et l’armée se sont rendues sur les lieux avec des ambulances. Mais il n’y avait aucune trace d’une quelconque violence. De retour au bercail aux environs de 21 heures, les pandores ont cuisiné à nouveau leur informateur. Ce dernier a fini par révéler qu’en réalité, il aurait été intercepté par un individu qui lui aurait demandé de lui céder sa moto jakarta en pleine forêt. Voulant résister, le gars lui aurait signifié qu’il a déjà tué six personnes et qu’il serait la septième victime. C’est en ce moment qu’il laissé sa moto et a pris la clé champs. Il a également indiqué que le propriétaire sa moto taxi l’aurait menacé de porter plainte s’il perdait la moto. C’est pour raison certainement qu’il a décidé de mettre dans le coup la gendarmerie afin de retrouver son outil de travail.

L.BADIANE pour xibaaru.sn