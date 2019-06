Ousmane Sonko, le leader des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est un véritable phénomène. Il parle et tous ses patriotes le croient comme des moutons de Panurge. Et depuis qu’il se dit antisystème, les jeunes qui n’ont pas une lecture du passé le suivent aveuglément.

Et aujourd’hui, xibaaru va vous révéler un des plus gros mensonges d’Ousmane Sonko.

Dans un passé récent, Ousmane Sonko a révélé avoir porté plainte devant le procureur contre Mamadou Mamour Diallo pour détournement de 94 milliards dans l’affaire du titre foncier TF 1451/R. En l’absence de poursuites du procureur de la république, l’assemblée nationale a mis en place une commission d’enquête parlementaire pour essayer d’en savoir plus. Mais Ousmane Sonko refuse de déférer à la convocation de cette enquête parlementaire traitant les membres de cette commission de « petits députés ».

Le silence du Procureur

Xibaaru voulait en savoir plus sur le silence du maitre des poursuites nonobstant la plainte d’Ousmane Sonko. Nos investigations ont mené à une absence de plainte au niveau du Parquet concernant cette affaire. « Il n’y a aucune plainte déposé contre Mamadou Mamour Diallo directeur des domaines du Sénégal. » selon une source qui ajoute que « le Parquet n’a jamais été saisi d’une plainte ».

Quid de la plainte de Sonko

Ousmane Sonko n’a porté plainte…Mais il a dénoncé par lettre une « supposée » malversation dans une affaire de titre foncier sans citer de nom. Le nom de Mamadou Mamour Diallo n’a jamais été cité dans la dénonciation de Sonko au parquet. Et Sonko n’a jamais porté plainte d’où l’inaction du Procureur qui attend plus d’élément pour déclencher une action quelconque. Et Sonko ment à l’opinion publique en déclarant qu’il a déposé une plainte.