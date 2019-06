Non à l’acharnement sur Khadim Ba, ce jeune qui incarne la rupture !

Khadim Ba est combattu partout parce qu’il est jeune qui est venu et qui a permis de savoir toutes les malversations à l’actif de ces vieux hommes d’affaire sur nos ressources gazières et pétrolifères. C’est pour cette raison qu’il est combattu .Des gens font tout pour l’éliminer purement et simplement alors qu’il doit être adoré et adulé pour service rendu à la bonne gouvernance. Que de subterfuges ont été inventés pour avoir sa peau. Mais, sans succès !

Un jeune qui n’a même pas 40 ans, clean, et qui n’a rien à se reprocher. Pour dire, il est entrain de contribuer grandement au développement de son pays en s’investissant dans le secteur privé et en créant aussi beaucoup d’emplois. Il est à féliciter, à accompagner, à soutenir et à protéger contre ses dinosaures qui ont toujours sucé le sang dur peuple.

Sur un registre, le jeune loup aux dents longues (il a de l’ambition à revendre), Khadim Ba est le financier du projet PRODAC car, il avait compris que c’est une solution pour venir en aide aux jeunes de son pays afin de les garantir un avenir radieux et prometteur.

Il est toujours conscient de l’importance stratégique de l’agriculture dans le développement socio-économique. Locafrique, la structure qu’il dirige avec ingéniosité et pragmatisme vient, ainsi, de conclure une commande de 100 tracteurs et 50 moissonneuses auprès de Fiat Agricole, propriétaire de la marque New Holland ce, pour un coût global de 7,171 milliards de Francs CFA.

Nous demandons à l’État du Sénégal et le peuple sénégalais d’assurer la protection de ces PATRIOTES de la trempe du jeune Ba qui incarnent la rupture dans le monde des affaires ou l’on a toujours fait des deals sur le dos du peuple.

Qui veut atteindre Khadim Ba passera dans le corps de ces nombreux de jeunes qui gagnent leur vie grâce à lui pour subvenir aux besoins de leur famille respective. Nous demandons à son père de continuer à l’appuyer et à l’accompagner comme un digne fils. Ceux qui lui demandent de porter plainte contre son fils ne le feront jamais pour leurs fils.

Mamadou Ndiaye

Directeur Général société

Dembako et Service