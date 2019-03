Publiée mercredi dans la revue médicale «International Journal of Cancer», une nouvelle étude confirme le potentiel cancérigène de cet insecticide massivement utilisé dans les bananeraies des Antilles françaises jusqu’à son interdiction en 1993.

La dangerosité du chlordécone, un insecticide massivement utilisé dans les bananeraies de la Guadeloupe et de la Martinique jusqu’à son interdiction en 1993, fait aujourd’hui peu de doute. Travaux après travaux, des scientifiques ont notamment établi qu’il existait des risques accrus de cancer pour les hommes particulièrement exposés à ce pesticide, considéré comme un cancérigène potentiel pour l’homme depuis 1979. L’épidémiologiste Luc Multigner, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), et le professeur Pascal Blanchet, du CHU de Guadeloupe, font partie de ceux-là. Mercredi, ils ont signé dans la revue médicale International Journal of Cancer une nouvelle étude sur les risques associés à l’exposition au chlordécone en Guadeloupe où le risque de récidive de cancer de la prostate est multiplié par deux. Luc Multigner en commente aujourd’hui les résultats.

Quel lien avez-vous établi entre l’exposition au chlordécone en Guadeloupe et le cancer ?

Le potentiel cancérigène du chlordécone a été mis en évidence pour la première fois à la fin des années 70. Le Centre international de la recherche sur le cancer (Circ), dépendant de l’OMS, l’a d’ailleurs considéré comme potentiellement cancérigène pour l’homme en 1979. Depuis, de nombreux travaux expérimentaux (moléculaires, cellulaires…) ont confirmé ce potentiel. En 2010, les premières études épidémiologiques ont montré que, chez l’homme, l’exposition au chlordécone était associée à un risque augmenté de survenue de cancer de la prostate. La publication récente, en montrant que l’exposition au chlordécone est associée à un excès de risque de récidive biochimique de la maladie [un facteur de risque de survenue ultérieure de métastases, ndlr], ne fait que confirmer le potentiel cancérigène de cette molécule toxique.

Cela veut-il dire que ce pesticide qui a contaminé l’environnement des Antillais présente encore un vrai risque sanitaire malgré son interdiction ?

Absolument. Du fait de la persistance de la molécule dans les sols, les aliments peuvent y être également contaminés. La seule manière de réduire ce risque sanitaire est de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire, autant faire se peut, l’exposition de la population.

Que reste-t-il à élucider concernant ce produit, ses mécanismes biologiques et sa toxicologie ?

Nous en connaissons l’essentiel, tout au moins suffisamment pour que les mesures de prévention puissent être mises en place. En termes de mécanisme biologique, il reste bien sûr plein de choses à comprendre (la science ne s’arrête jamais !), mais ici encore, cela ne doit pas empêcher que toutes les mesures opportunes de gestion et de prévention des risques puissent se développer pour protéger la population.