Wade a chaud…Ces responsables vont quitter le PDS

Après la présidentielle, c’est la révolution au PDS. Abdoulaye Wade fait face à une révolution sans précédent au PDS. Une révolution plus violente que celle des Ousmane Ngom, des Souleymane Ndéné Ndiaye, des Baldé et des Modou Diagne Fada. Cette fois c’est tout un pan de responsables qui sont prêts à partir.

Xibaaru avait annoncé le départ des membres du comité directeur. Mais cette fois-ci, xibaaru vous cite des noms de responsables qui sont sur le départ.

Wade tremble

Abdoulaye Wade n’est plus l’homme protégé par ses militants et ses fidèles qui sont prêt à donner leur vie pour le secrétaire général national du PDS. Il est seul avec sa femme, flanqué de deux gardes du corps, et il regarde son parti imploser de l’intérieur avec les départs qui vont faire mal. Et le sachant, Wade ne peut rien faire car les personnes concernées ont déjà acté leur départ par voie orale et s’apprêtent à le faire par écrit.

Qui sont les partants ?

Parmi les partants, Il y a l’un des responsables les plus importants. C’est le porte-parole, Babacar Gaye. Il ne tremble plus en parlant de Wade. Et il assume en déclarant sur sa page Facebook ces mots qui font froid dans le dos : « devrai-je continuer à traverser des océans pour des gens qui ne sont prêtes à sauter »…Et comme les Wade ne sont pas encore prêts à sauter, alors lui il le fait…Il s’en va.

Après Babacar Gaye, il y a Lamine Ba…Pas le ministre qui est déjà parti et qui est aujourd’hui avec Idrissa Seck. Ce Lamine Ba, est le cadre du PDS qui est l’un des seuls interlocuteurs du PDS que l’on trouve très souvent au siège du PDS. Ce dernier ne cache plus son amertume vis-à-vis de Karim qu’il considère comme le plus grand menteur de l’histoire du PDS.

Et ces deux grands départs vont laisser du vide au PDS car ils sont les seuls qui ont entretenu le flambeau en l’absence de Wade.