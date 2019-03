Ça chauffe au parti PASTEF (Patriote du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) d’Ousmane Sonko. On le pensait intouchable et incontestable dans son parti. Mais un vent de rébellion souffle dans le parti qu’il a dirigé de main de maitre jusqu’à la présidentielle. Mais les choses se gâtent depuis son refus de reconnaître les résultats de la présidentielle du 24 février mais aussi son niet catégorique à l’appel au dialoue du Président réélu, Macky Sall.

Une fronde au sein du parti

C’est une frange de responsable s du parti PASTEF qui accepte de prendre le contre-pied du tout-puissant président du Parti, Ousmane Sonko. Pour la première des patriotes disent NON à Sonko. Ce qui l‘a mis dans une colère noire.

« Pastef- Les Patriotes / Front Républicain » est né au sein de PASTEF et a décidé dans un communiqué, de reconnaître les résultats de l’élection présidentielle du 24 février 2019, et de féliciter le président Macky Sall pour sa brillante réélection.

Sonko en colère

Sonko a piqué une vive colère et a demandé l’exclusion du Parti de tous les membres de ce front républicain qui selon lui « va diviser le parti ». Mais Sonko va plus loin. Il estime que son parti a été infiltré par le parti au pouvoir pour saper la base des patriotes. « Des membres du parti acceptent de reconnaitre la victoire de Macky et de dialoguer avec lui, cela veut tout dire ; ils sont payés par le pouvoir pour diviser notre parti » nous dit un proche de Sonko. Et selon cet interlocuteur, « de la manière dont le président Macky a infiltré, le Rewmi de Idy, la LD de Bathily pour les diviser, c »’est de cette manière qu’il veut s’en prendre au Pastef, mais il ne réussira pas » ajoute-t-il…