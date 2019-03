Kemi Seba expulsé de la Côte d’Ivoire dans la nuit de ce mercredi 26 mars 2019. L’information est confirmée par l’équipe de l’activiste.

« La nouvelle vient de tomber: Kemi Seba vient d’être mis dans un avion en direction du Bénin aux alentours de 20h40 sur Air Côte d’Ivoire. Son proche collaborateur Hery Djehuty vient d’être relâché », le communiqué est signé du « Bureau International ».

Quelques heures auparavant, l’activiste anti-CFA s’était rendu à la DST où était détenu son collaborateur et des activistes ivoiriens arrêtés dans la journée, par des policiers en civil, alors qu’ils sortaient d’une réunion. C’est de la DST qu’il a été directement conduit à l’aéroport, pour être mis dans le premier avion en direction de Cotonou où il réside depuis quelques mois.

« Nous avons reçu des ordres », ont simplement commenté les policiers chargés de l’escorte. Ni la présidence ivoirienne d’Alassane Ouattara, ni le ministère de l’Intérieur de Sidiki Diakité, ni le ministère des Affaires étrangères de Marcel Amon-Tanoh n’a communiqué sur cette expulsion d’un citoyen africain issu de l’espace Cedeao.

« Nous sommes venus mobiliser la population sur les questions relatives à la souveraineté. Tous les mois de l’année, notre ONG ‘’Agence Panafricaniste’’ organise une démarche bicéphale, des séries d’actions sociales. On a notamment lancé une campagne nationale de micro crédit sans intérêt auprès de familles précarisées à Cotonou et à Calavi au Benin grâce à l’aide de frère comme Nicolas Anelka et à l’aide de personnes qui travaillent avec lui. Et, il y a la version politique, chaque mois, nous mobilisons au Burkina Faso, au Niger et au Bénin, les populations sur les questions relatives au néocolonialisme. On dit toujours que pour que notre peuple puisse s’en sortir, il faut être présent sur le terrain de la justice sociale. Il faut être aussi capable de sensibiliser le plus possibles les nôtres sur le manque de souveraineté de nos pays », avait-il confié à Ivoiresoir qui l’avait rencontré dimanche,