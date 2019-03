L’élection présidentielle du 24 février dernier s’est déroulée dans le calme et la sérénité, gage de la

stabilité démocratique de notre pays. Ainsi, le résultat sorti des urnes a livré son verdict en donnant le candidat du BBY Macky SALL vainqueur de la Présidentielle dès le premier tour avec 58,26% des

suffrages valablement exprimés.

Nous nous félicitons du bon déroulement de l’élection, du début du processus jusqu’à la proclamation des résultats officiels. C’est pour cette raison que nous saluons la grandeur d’esprit républicain des Sénégalais. Nos compatriotes ont compris que le Sénégal et UN et INDIVISIBLE. Malgré les clivages et les convictions des uns et des autres, ils ont su placer le Sénégal au dessus de tout. Le peuple sénégalais est sorti seul vainqueur de cette joute électorale.

Au nom du Mouvement politique NJOKKEN GOLLE, et par la voix de son Président Mamadou Djiby

NIANG, nous réitérons nos chaleureuses félicitations à notre candidat le Président Macky SALL. Nous lui souhaitons plein succès pour ce quinquennat commençant au servir exclusif de notre pays pour son émergence et son rayonnement dans le monde en tant que modèle démocratique.

Le Mouvement politique NJOKKEN GOLLE, après avoir sillonné les villages de la commune de

Bokidiawé et réussi une belle campagne de proximité auprès des femmes et des jeunes ainsi que des

visites de courtoisie chez les notables, chefs religieux et coutumiers, a pu mesurer l’immense attente

des populations quant à l’amélioration de leurs conditions de vie. Celles-ci s’expriment en termes

d’accès aux facteurs de production tels que la terre et l’eau en abondance par exemple. Ainsi, le

Mouvement politique NJOKKEN GOLLE, par la voix de son Président, Monsieur Mamadou Djiby

NIANG, espère du Président Macky SALL davantage de considérations à l’égard du MP/NG et à le

privilégier comme un allié crédible sur le terrain en lien avec la communication politico-sociale

relative à la vulgarisation des réalisations du gouvernement.

Le Mouvement politique NJOKKEN GOLLE, conscient des enjeux et de la mission qui l’animent, se tient résolument prêt et engagé à encore accompagner Son Excellence Monsieur le Président de la

République à réussir à hisser le Sénégal au rang des pays les plus émergents du continent.

Mamadou Djiby NIANG,

Président du Mouvement Politique NJOKKEN GOLLE

Adresse mail : mamadouniang35@yahoo.fr