Macky Sall : avec scepticisme bon vent pour l’intérêt du pays

Dans quelques jours (le 2 avril 2019) Macky Sall, le « président » élu, ou désigné par Demba Kandji, va prêter serment. Avec, ce que nous avons pu observer, durant son septennat, nous sommes plutôt réalistes, pour ne point se laisser prendre, par de lénifiantes promesses, pour les cinq prochaines années. Aux utopistes, la déception ne saurait tarder.

Selon nous, Macky Sall a été élu par la seule volonté de Demba Kandji, et non par le peuple sénégalais. Car conscient de son incompétence, et de son incapacité à développer, ou à sortir le pays de sa situation chaotique, la majorité du peuple s’est détournée de lui, et de son action. C’est d’ailleurs pourquoi, nous sommes très sceptiques, voire pessimistes sur ses capacités à conduire le pays dans la bonne direction.

La manière, dont les élections présidentielles se sont déroulées, tendrait à prouver, Macky Sall n’est ni démocrate, ni républicain, mais nous ne reviendrons pas sur ce point, déjà traité dans un autre article. Toutefois, les démocrates, républicains, et légalistes se plient aux décisions institutionnelles, le reconnaissant dans son nouveau statut décidé par Demba Kandji. Pour cela, nous ne pouvons, que souhaiter la stabilité, et la prospérité du pays, même si nous ne croyons aucunement en lui en quelque domaine.

Sur le plan de la morale, et/ou de l’éthique son élection, ou sa démarche pour se faire élire est condamnable, contestable, discutable, rejetable, et répréhensible (ou tout autre qualificatif approprié à la situation est accepté). D’où, son illégitimité ne souffre de doute au regard des moyens employés, pour arriver à sa validation par Demba Kandji.

Par contre, sur le plan légal, nous pouvons déplorer, d’une part, l’application en l’espèce, de lois (sans doute) scélérates qui purgent de ses vices les éléments immoraux ayant permis cette élection, pour la couvrir du sceau de la légalité. Et d’autre part, la complicité avérée de personnes indignes de la confiance, et des honneurs d’un État de droit, notamment Demba Kandji, pour se soustraire volontairement de sa mission, de dire objectivement le droit dans la société.

Malgré nous, nous admettons, qu’elle (son élection) est revêtue de l’autorité de la chose décidée, par Demba Kandji (Commission, nationale de recensement des votes), confirmée par Pape Oumar Sakho (Conseil constitutionnel). Institutions de la République, auxquelles la loi attribue ce pouvoir de prendre une décision qui s’impose à tous, après que les voies de recours soient épuisées, ou en l’absence de tout recours, par exemple.

Au regard de la déception de la majorité réelle de la population, pas celle née de l’imaginaire de Demba Kandji, cette analyse de légalité (surtout de primauté) peut être discutable, voire très contestable. Mais, elle résiste à la position morale de l’affaire, parce que, malheureusement, à notre très grand regret, la morale n’est pas le droit. De plus, la décision de Demba Kandji n’est nullement à l’abri de critiques, seulement la sécurité juridique, et la stabilité des institutions commandent de la considérer présentement comme acquise.

Macky Sall ne fera que ce qu’il a toujours su faire, continuer sa politique d’appauvrissement de la population, et de culture de l’individualisme. Ainsi que, du développement de l’égoïsme, pour mieux asseoir sa politique de rapinerie des richesses du pays. Tout ceci conjugué, entre autres, avec un chômage élevé des jeunes, et une forte augmentation de la dette interne et externe de l’État.

Mais encore, et surtout la régression démocratique, que le détournement, ou déroulement des élections présidentielles (avant, pendant et après), qui n’est d’ailleurs que la partie émergée de l’iceberg, de sa volonté à ne satisfaire que ses propres désirs et intérêts. Autrement, au risque de nous tromper, l’exercice de son nouveau mandat sera dans la continuité, de celui qui vient de s’achever. D’où, une constante démarche de thésaurisation, ou à faire porter son action dans la division, la diversion, le dédit, et le reniement pour mieux distraire, ou entuber le peuple.

Nous ne lui faisons aucunement crédit, car son caractère de tigre en papier, et la faiblesse constatée ou observée chez lui sont tels que, le moindre blanc-seing ne peut lui être accordé. D’autant que, il est à constater, son comportement de soumission totale à Emmanuel Macron, tendrait à prouver notre méfiance. Car, la « captation », de la plupart des secteurs de l’économie, par les entreprises françaises, n’est un secret pour personne.

Aussi, le Sénégal va être très prochainement un nouvel eldorado pour chasseurs de profits, minimiser ce facteur, serait vraiment méconnaître, la place de notre pays dans le monde de demain. Et comme, les enjeux économiques des prochaines années dépassent, l’entendement de la majorité de la population, qui ne maitrisent nullement ses contours, d’autant que, certaines personnes ne pensent qu’à survivre. En de telle situation, faire confiance à un inconsistant, équivaut à confier à un benêt un briquet, à proximité, d’un gazoduc en fuite.

Nous ne saurions pré-conclure, sans dire, au regard des résultats finalisés par Demba Kandji, et les remontés des mécontentements (d’hier et d’aujourd’hui) de la population, il y a une dissonance incompréhensible, ou indéchiffrable. A cela, nous pouvons affirmer, nul pays ne peut se développer, avec un tel niveau d’inculture politique, ou de manque d’éducation de sa population, qui n’arrive pas, à apprécier ses propres intérêts.

Ainsi, si le souci des politiques, est le bienêtre de la population, rien ne semble perdu pour eux. A la condition que, la réflexion sur leur offre politique devra aussi porter, sur l’éveil de la conscience du peuple, pour vaincre Macky Sall.

Sans indexer personne, la manière dont la population a voté, alors qu’elle ne cesse de lister ses difficultés de vie, même après les élections présidentielles du 24 février 2019, devrait nous interpeller. Car, son absence de formation, ou d’information sur la « chose politique », nous revient comme un boomerang. Pour nous rappeler, que nous allons payer au prix fort, nos erreurs surtout avec Macky Sall au pouvoir, qui va utiliser cette tare sans sourciller.

Mais enfin, notre position ne veut aucunement dire, qu’il faille aller au banquet d’allégeance (le pseudo dialogue), qui imprime déjà, la direction de la fourberie du quinquennat. A notre avis, toute participation au « dialogue » sans au préalable des termes de référence, ou cahier de doléances, arrêté entre Macky Sall et l’opposition. C’est participer à une « bamboula », pour non seulement faire de la figuration, mais encore faire allégeance, et légitimer la fraude électorale.

Au-delà de notre scepticisme, ou plutôt de notre grande circonspection aux capacités de Macky Sall, à mettre le pays sur la voie du développement. Seule une opposition décidée, déterminée, et teigneuse peut lui faire face, pour défendre les intérêts de la population. Et surtout, doit se concentrer, ou se consacrer sérieusement sur les moyens de pouvoir le vaincre, pour restaurer la démocratie, et l’État de droit.

Daouda NDIAYE