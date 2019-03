Gestion des déchets dangereux: Vers une réglementation au Sénégal

Une loi qui vise à gérer et à réglementer les déchets dangereux verra bientôt le jour au Sénégal. Et selon Cheikh Fofana, directeur adjoint de l’environnement et des établissements classés, ce cadre juridique vient à son heure puisque les déchets dangereux croient de façon exponentielle et peuvent nuire gravement à la santé. » Nous faisons face, chaque jour, à ce type de déchets et aux produits qui engendrent ces déchets et nous devons les gérer pour la préservation de l’environnement mais aussi pour la santé des populations et pour un pays en développement comme le Sénégal, cette question est une préoccupation pour le pays », a-t-il précisé lors d’un atelier de partage organisé à Dakar et qui vise à mettre en place un avant projet de loi qui prend en charge les questions liées à la gestion écologiquement nationale liée aux déchets dangereux.

Selon M. Christophe Yvetot, représentant de l’Onudi (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel), ce projet de loi prévoit la classification des déchets et pour y parvenir, il est important de réunir toutes les parties prenantes et aussi s’assurer que les opérateurs soient associés . « Il faut que touts les acteurs de la chaine au Sénégal se l’approprient et s’assurer qu’il va être mis en œuvre et pour cela il faut faire participer tous les acteurs du secteur privé qui vont être les opérateurs », a-t-il indiqué.