L’UFDG demande la publication du bulletin de santé d’Alpha Condé…

Le principal parti d’opposition guinéenne, l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg) a demandé, lundi, la publication du bulletin de santé du chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé.

« Nous considérons qu’à partir de maintenant, M. Alpha Condé n’a plus le droit d’être président de la République. Quand un président de la République encourage l’affrontement entre ses militants et le peuple, nous disons que c’est très grave. Il faut que le bulletin de santé de M. Alpha Condé soit publié pour qu’on se rende compte si on est gouverné par un homme normal parce qu’on ne peut pas être président et tenir de tels propos », a déclaré à la presse Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’UFDG.

Il s’exprimait au terme d’une réunion d’urgence du parti, suite à la sortie médiatique dimanche du président de la République, Alpha Condé sur le climat politique en Guinée.

« Nous condamnons fermement ces propos qui divisent. Un président de la République n’a pas le droit d’aller au siège d’un parti conformément à l’article 38 de notre constitution. Il va plus loin en disant qu’il va au siège en tant que militant, nous allons le considérer comme étant un simple militant et président du RPG arc-en- ciel », a indiqué Dr Fofana.

Dimanche dernier, le chef de l’Etat guinéen a assisté à la mise en place des sections scolaires et universitaires du RPG, son parti. Au cours de cette cérémonie, Alpha Condé s’est insurgé contre ses opposants. Face à ses militants, il a déclaré : « Ne vous laissez pas intimider. Soyez prêts, si les gens sont prêts pour le débat politique, soyez prêts. S’ils sont prêts à l’affrontement, vous êtes prêts. Car quand tu danses avec un aveugle, il faut de temps en temps lui monter sur les pieds pour qu’il sache qu’il n’est pas seul ».