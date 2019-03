Ansoumana Dione : « Les malades mentaux n’attendent plus rien de Macky »

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), exprime son regret, son indignation et toute sa déception au Président Macky SALL. C’est à travers une lettre ouverte, publiée ce mardi 26 mars 2019 et dans laquelle il dit n’attendre plus rien du chef de l’Etat, après avoir perdu vingt ans de sa vie, à combattre en vain le grave phénomène de l’errance des malades mentaux. Voici sa correspondance.