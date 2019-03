Un Sénégalais sème la terreur dans un village d’Italie

L’homme a fait de nombreux dégâts dans le village avant de s’en prendre aux passants et aux forces de l’ordre.

Ce vendredi 22 mars, un Italien d’origine sénégalaise de 30 ans a semé la panique dans les rues du village de San Cipriano d’Aversa, en Italie. Armé d’un bâton, l’homme s’est d’abord attaqué à tout ce qui se trouvait sur son chemin avant de menacer les passants. Dans une vidéo de l’incident publiée par La Rampa, on peut clairement l’entendre crier: « Allez vous faire foutre », « Pays de merde ». D’après le journal, il aurait également hurlé: « Italiens de merde, je vais tous vous tuer ».

Pris de peur, les habitants ont été nombreux à appeler la police, qui est rapidement intervenue sur les lieux. Aidés par des carabiniers, les agents ont d’abord tenté de ramener l’homme au calme en discutant avec lui, sans succès. Ils ont finalement été obligés d’utiliser la manière forte pour l’emmener au commissariat.

Une fois sur place, le suspect est une nouvelle fois entré dans une colère noire, et s’est mis à frapper des policiers. Finalement immobilisé, il a été inculpé pour dommages aggravés, résistance et coups et blessures envers des agents. Déjà connu des autorités pour des faits liés à la drogue et violence envers la police, l’individu a été incarcéré à la prison de Poggioreale, à Naples, dans l’attente de son procès.

