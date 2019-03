Thiès réclame plus de postes dans le nouveau gouvernement

Les Thiessois aspirent à voir la capitale du Cayor obtenir davantage de ministres dans ce nouvel attelage.Certes, dans le précédent gouvernement, Thiès y était représenté par les ministres Augustin Tine de Fandène-Apr- (Forces Armées) et Alioune Sarr de Notto-Diobass-Afp- (Commerce), Ndèye Ramatoulaye Guèye (Bonne gouvernance) qui ont semblé répondre aux attentes du président Macky Sall et de son Premier ministre Mouhamad Boun Abdalah Dione.

Mor Ndao avance que Thiès mérite plus « compte tenu des échéances futures (Locales et Législatives) qui se profilent à l’horizon. Parce que nous en avons besoin dans Thiès ville et qui serait tout près des populations, quand on sait que ces ministres pour la plupart, œuvrent plus pour leurs localités respectives ». Mais, d’aucuns avancent le contraire, soutenant qu’une ville ne saurait demander à être pourvue en ministres si rien n’a été fait pendant les élections.

Remontant le temps, Ndiaga Mbengue rappelle l’ère du Parti socialiste sous Abdou Diouf pour dire que « si une localité ou un ministre perdait les élections dans sa zone, on les zappait dans une composition gouvernementale. Politiquement, cela pourrait s’avérer juste car, un président de République ne pouvait pas tout donner à une localité ou un ministre et rien en retour ! ». Pour sa part, la dame Awa Diop fait savoir que « malgré tout le tintamarre vécu lors de cette présidentielle 2019, Thiès n’a pas su donner au président Macky Sall la victoire qu’il aurait souhaité avoir dans cette ville du refus. Donc, qu’on ne lui en tienne pas rigueur si jamais il ne nommait pas un ministre issu de Thiès. Vous savez hein, de nos jours, tout est politique. Ce qui veut dire que qui travaille bien, sera récompensé ». Toujours est-il que les Thiessois veulent être renforcés, surtout à Thies ville, convaincus qu’ils sont que cette ville regorge de talents en la matière. Donc attendons le chef….

Source ThiesInfo