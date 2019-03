Prise au piège, une femme donne naissance perchée sur un arbre au Zimbabwe

Une jeune Zimbabwéenne a donné naissance à son enfant alors qu’elle avait trouvé refuge sur un arbre pour échapper aux inondations qui ont dévasté l’est du pays mi-mars, a rapporté dimanche la télévision nationale ZBC.

Le 15 mars « vers 22H00, on a entendu un énorme bruit venant de la montagne », a raconté Tariro Guvakuva, une habitante de Chimanimani (est), l’un des districts les plus touchés par le cyclone Idai, les inondations et éboulements de terrain qu’il a provoqués. « Nous avons vu l’eau détruire notre jardin et notre maison. On a grimpé sur un rocher. Le rocher est devenu instable et on a escaladé la montagne », a-t-elle ajouté.

« Alors que j’étais sur un arbre dans la montagne, le travail a commencé. J’ai donné naissance à mon bébé avec l’aide de mon mari », a-t-elle témoigné depuis l’hôpital de Chipinge (est). Le couple a baptisé son enfant Anesu, « Dieu est avec nous » en langue shona.

Au moins 259 personnes ont été tuées au Zimbabwe, selon les Nations unies. Avant de frapper le Zimbabwe, Idai a balayé le Mozambique où il a tué près de 450 personnes, selon un nouveau bilan. En 2000, lors d’inondations spectaculaires au Mozambique, une jeune femme avait aussi donné naissance sur un arbre où elle avait trouvé refuge pour échapper à la montée des eaux.

A l’époque, sa photo drapée dans un linge sale juste après son sauvetage miraculeux en hélicoptère avec sa mère avait fait la Une des médias de la planète et contribué à mobiliser l’aide en faveur des dizaines de milliers de victimes de la catastrophe.

