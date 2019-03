Khalifa Sall manipulé en prison par ses « proches »

A quoi joue Khalifa Sall ? Même du fond de sa prison, il croit que tout est un jeu : son incarcération, la victoire de Macky Sall et l’appel des socialistes à la réconciliation.

Dans la livraison d’un quotidien ce weekend qui vient de passer, on pouvait lire ce qui suit : « Les proches de Khalifa Sall se préparent à faire de graves révélations sur la dernière élection présidentielle du 24 février dernier »…

Chantage d’idiot

Que peuvent détenir les proches de Khalifa Sall pour changer le cours des choses ? « Graves révélations » ou clin d’œil au gagnant Macky Sall. C’est de l’intox pure et simple de la part de certains idiots de l’entourage de Khalifa Sall. A la veille du remaniement, ils cherchent à attirer l’attention du vainqueur Macky Sall. Certains d’entre eux cherchent à migrer vers la station présidentielle sachant que le sort de leur mentor Khalifa Sall est scellé après la présidentielle et qu’ils ne peuvent rien espérer.

Khalifa Sall manipulé

Ses proches viennent le voir en prison pour avoir des autorisations de faire des actions mais en retour, ils font de leurs agissements, des actions commerciales. Ils prennent de l’argent avec des responsables politiques pour des manifs ou des réunions et s’enrichissent. Les victimes sont connues, les maires Wardini, Bamba Fall, Barthélémy Dias, entre autres…

Ils se disent conseillers politiques ou porte-parole mais ce sont de véritables pourchasseurs d’avantages avec le pouvoir. Et si Khalifa Sall est en prison depuis plus deux ans, c’est parce qu’il a été mal conseillé par ces personnes dites « proches » qui lui font prendre des décisions hasardeuses et mal placées. Son soutien à Idrissa Seck a-t-il eu des conséquences positives ? Qu’en a-t-il tiré ? Rien, touss, nada. Au contraire, c’est Idy qui a tout gagné. Et ce dernier va s’empresser d’avoir son soutien pendant les locales pour se faire un max de communes…