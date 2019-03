Incroyable ! Il voyage avec un orang-outan dans sa…valise

À l’aéroport de Bali, vendredi, les douaniers ont fait une drôle de découverte dans la valise d’un passager russe: celui-ci comptait ramener chez lui un orang-outan, des geckos et des lézards, raconte le Guardian. Le touriste avait drogué le singe pour l’endormir, et le transportait dans un panier en rotin. Quant aux reptiles, il les trimbalait vivants.

Le voyageur russe de 27 ans a expliqué que l’un de ses amis avait acheté l’orang-outan sur un marché à Java, et l’avait convaincu de le ramener chez lui comme un animal de compagnie. Selon l’agence de conservation de Bali, le jeune homme risque une peine d’emprisonnement de 5 ans, et 7.000 dollars d’amende pour trafic d’animaux, d’autant plus que l’orang-outan est une espèce protégée. Ces grands singes sont néanmoins souvent capturés par des braconniers, et revendus comme animaux de compagnie.

Aussi hallucinante soit-elle, l’histoire de ce touriste est loin d’être isolée. Régulièrement, les douaniers arrêtent des voyageurs qui cachent des animaux sauvages dans leurs bagages. Ce mois-ci, une valise avec plus de 1.500 tortues a été abandonnée à l’aéroport de Manila, aux Philippines, et une femme a été interpellée à Madrid avec un pangolin et quatre porcs-épics dans ses sacs…