Gouvernement : Macky va encore composer avec sa majorité

Selon certains observateurs, de nombreux changements dans le futur gouvernement. Si sur le plan économique et social, Macky Sall peut se targuer d’un bon bilan, sa gouvernance a divisé les Sénégalais durant son septennat. Son second mandat pourrait lui permettre de rectifier le tir. Et il lui faudra des hommes compétents…Qu’ils soient Politiques ou technocrates.

Attendu avec fébrilité par la classe politique, la société civile, le monde de l’administration et des affaires comme par le citoyen lambda, le prochain gouvernement qui sera formé, risque de ne pas contraster avec la stratégie globale du gagner ensemble, gouverner ensemble. Et pour cause, quoiqu’il entame son deuxième et dernier mandat, le président sortant semble encore obligé de composer avec sa majorité silencieuse, compte tenu de l’approche des locales, et en prévision des législatives.