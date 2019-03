Gérard Sénac de Eiffage déverse 100 millions sur…l’UCAD

Eiffage a déboursé 100 millions de FCFA au profit de la fondation Ucad pour des bourses de recherches aux doctorants, samedi, lors de la journée d’échanges entre les cadres de l’entreprise, les doctorants et les laboratoires de recherches. Selon le Recteur de l’Ucad, Pr Ibrahima Thioub, l’importance de cette journée est de mettre en œuvre les missions de l’université qui consistent à faire de la recherche, aboutir à des résultats et les mettre au service de la société. Il a salué la réponse spontanée d’Eiffage qui a offert 100 millions de FCFA à la suite de l’appel que l’Ucad avait lancé en décembre 2018 pour le financement de la recherche. Selon le recteur, un bon nombre d’agents d’Eiffage, notamment les cadres, sont formés à l’Ucad. Il souhaite un partenariat gagnant-gagnant entre ce temple du savoir et l’entreprise parce que, dit-il, Eiffage rencontre des problèmes dans son déploiement et l’université dispose de l’expertise. Ensemble, l’Ucad et Eiffage pourront identifier un certain nombre d’axes de travail. Pr Thioub a déjà repéré quelques domaines, notamment l’environnement, les questions liées aux changements climatiques. Il y a aussi la brèche de Saint-Louis et de l’autoroute à péage.

Le Président Directeur général (PDG) de Eiffage Gérard Sénac, pour sa part, a expliqué que le secteur de la construction mobilise une multitude de compétences diverses et s’appuie sur un cadre institutionnel adapté pour répondre aux attentes du client et des usagers. A cet effet, dit-il, Eiffage a besoin du monde universitaire pour atteindre ces deux exigences. De l’avis de Gérard Sénac, la principale mission de l’université est de construire le citoyen de demain pour qu’il soit apte à apporter sa contribution à la construction du type de société que la nation s’est choisie. La fondation Ucad s’est vite révélée comme une passerelle idéale, selon Gérard Sénac, pour donner à Eiffage et à l’Ucad l’opportunité de se rapprocher, d’échanger et de concevoir ensemble des projets communs pour le secteur privé certes, mais aussi pour la société et l’Etat. C’est dans ce sens qu’Eiffage a décidé d’octroyer 100 millions de FCFA à la fondation pour financer des bourses de recherche.