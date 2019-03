Le saxophoniste Issa Cissokho est décédé…C’est le chanteur Fallou Dieng qui l’annonce sur sa page Facebook

« Décès du saxophoniste Issa Cissokho. Il fut le chef d’orchestre du mythique Orchestra Baobab dont il fut aussi l’un des membres fondateurs en 1972. Avant l’aventure Baobab, il côtoya Laba Sosseh dans les années 60 avec l’orchestre Vedettes Band qui n’a malheureusement pas dure. Pendant de longues années, il fit partie de la section cuivre du Super Etoile de Dakar de Youssou Ndour. On se souvient tous de son mémorable solo sur Salimata en 1989 dans la cassette Jamm Hors-Série, Bicowa, Issa Sul, Kelen Ati Leen et tant d’autres pépites du Baobab des années 70 qu’il a eues a arranger a l’époque. Il retrouva ses camarades du Baobab au début de la décennie 2000 et continua l’aventure avec eux jusqu’à son décès. Il est aussi important de mentionner qu’il faisait partie des artistes Sénégalais qui furent invites à Cuba au début des années 2000 sous l’initiative de l’ancien Ministre des Affaires Etrangères Dr. Cheikh Tidiane Gadio. Je n’oublierai jamais ses pas de danse endiables, son sens de l’humour, son esprit de partage, sa générosité, son humilité, bref tant de qualités. Il fut aussi le cousin à Thierno Koite et Mountaga Koite. Adieu maestro et merci pour ces 47 ans de Saxophone. Paix a ton âme et que la terre te soit légère ». Fallou Dieng