Fadel Barro n’est plus le Coordonnateur du Mouvement Y en a marre

Le mouvement Y en a marre change de coordonnateur. Cheikh Fadel Barro qui pilote le mouvement depuis sa création a passé le témoin à son compagnon et camarade de promotion, Aliou Sané, jusque-là secrétaire exécutif. Ainsi en ont décidé les «Esprits Y en a marristes» lors des assises du mouvement tenues les 23 et 24 mars à Dakar. D’autres changements ont été opérés dans les instances et organes de pilotage du mouvement avec l’arrivée massive de jeunes. Aussi, les membres du bureau sortant restent tous engagés au sein de «Y en a marre», pour faire face aux défis et chantiers futurs de l’organisation. Les assises ont permis aussi aux «Esprits Y en a marristes» d’échanger sur les perspectives de la structure, informe l’As qui précise que la rencontre a été aussi une opportunité pour le Mouvement d’apprécier sa participation dans la conquête et la préservation des acquis démocratiques, et la mobilisation des jeunes dans l’engagement citoyen. A cet effet, le mouvement s’est félicité de l’intérêt toujours vif que les citoyens lui accordent et s’engage à poursuivre son rôle d’éveil et d’exemplarité.