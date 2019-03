Enfin, Wade règle le retour de…Karim

La stratégie de Wade à la présidentielle vient de payer. En ne soutenant aucun candidat, il a permis la réélection au 1er tour de Macky Sall le 24 février 2019. Et ce geste de Wade a été hautement apprécié par le pouvoir qui va lui renvoyer l’ascenseur.

Wade le grand acteur

Quand il quittait Paris pour Dakar à l’avant-veille de l’élection présidentielle, l’ancien président Wade avait pour objectif, le boycott de l’élection présidentielle suivi du sabotage des bureaux de vote.

Mais quand il est venu, Wade s’est envolé pour la Guinée d’Alpha Condé avant de revenir s’asseoir tranquillement à l’hôtel Terrou-bi où il continuait tranquillement de recevoir ses partisans. La présidentielle, il l’avait machinalement oubliée et n’en parlait plus. Et le résultat a été sans appel. Macky gagne au 1er tour.

Mais que gagne Wade ?

Wade va pouvoir accueillir son fils qui va rentrer très prochainement au Sénégal. Karim Wade va revenir au Sénégal après la fête de l’Indépendance pour sa réinsertion politique et sociale. Le candidat-héritier du PDS va rentrer tranquillement comme si de rien n’était et va voir une amnistie votée en sa faveur. C’est cette amnistie qui va annuler totalement sa condamnation et son amende de 138 milliards FCFA. Karim Wade sera pénalement vierge comme le plus honnête du Sénégal.

Le pari gagnant du Vieux

Wade a misé sur la victoire de Macky pour réhabiliter son fils. Et il n’a pas pris de risque en ne soutenant publiquement personne. Mais en fin politicien, il a négocié le retour et la réhabilitation de son fils avec son silence et sa neutralité. Et c’est cette neutralité qui aura été profitable au candidat Macky Sall. Les retombées de cette stratégie sont payantes puisque Wade a obtenu l’amnistie de son fils qui sera le point de départ du Dialogue national de Macky. Le président de la république accordera « son pardon » à Karim par une loi d’amnistie comme un cadeau de décrispation de la crise politique.