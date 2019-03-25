Alerte : coupure d’eau dans Dakar et sa banlieue

LA SENEGALAISE DES EAUX INFORME SES CLIENTS QU’EN RAISON DES TRAVAUX DE REPARATION D’UNE FUITE SUR LA CONDUITE PRINCIPALE DU LAC DE GUIERS (ALG1) PROVOQUE PAR L’ENTREPRISE CGCC A HAUTEUR DE MECKHE CE LUNDI 25 MARS 2019 A 10 HEURES 30, CERTAINS OUVRAGES DE PRODUCTION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU DE DAKAR SONT A L’ARRET. LA DISTRIBUTION D’EAU CONNAÎTRA AINSI DES PERTURBATIONS ALLANT DE LA BAISSE DE PRESSION AU MANQUE D’EAU DANS LES ZONES SUIVANTES :
➢ LES LOCALITES ALIMENTEES PAR LES CONDUITES DU LAC DE GUIERS DANS LES REGIONS DE LOUGA ET DE THIES.
➢ RUFISQUE ET ENVIRONS
➢ DAKAR ET SA BANLIEUE
UN DISPOSITIF DE CAMION-CITERNES SERA MIS EN PLACE POUR SOULAGER LES POPULATIONS DES QUARTIERS LES PLUS IMPACTES PAR CES PERTURBATIONS.
LA SITUATION REVIENDRA PROGRESSIVEMENT A LA NORMALE A LA FIN DES TRAVAUX
LA SENEGALAISE DES EAUX PRESENTE SES EXCUSES AUX CLIENTS POUR CES DESAGREMENTS INDEPENDANTS DE SA VOLONTE.
POUR D’AUTRES INFORMATIONS CONTACTER LE 800 00 11 11(APPEL GRATUIT)