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Alerte : coupure d’eau dans Dakar et sa banlieue

Société
By Ndeya G.
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LA SENEGALAISE DES EAUX INFORME SES CLIENTS QU’EN RAISON DES TRAVAUX DE REPARATION D’UNE FUITE SUR LA CONDUITE PRINCIPALE DU LAC DE GUIERS (ALG1) PROVOQUE PAR L’ENTREPRISE CGCC A HAUTEUR DE MECKHE CE LUNDI 25 MARS 2019 A 10 HEURES 30, CERTAINS OUVRAGES DE PRODUCTION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU DE DAKAR SONT A L’ARRET. LA DISTRIBUTION D’EAU CONNAÎTRA AINSI DES PERTURBATIONS ALLANT DE LA BAISSE DE PRESSION AU MANQUE D’EAU DANS LES ZONES SUIVANTES :

➢ LES LOCALITES ALIMENTEES PAR LES CONDUITES DU LAC DE GUIERS DANS LES REGIONS DE LOUGA ET DE THIES.
➢ RUFISQUE ET ENVIRONS
➢ DAKAR ET SA BANLIEUE

UN DISPOSITIF DE CAMION-CITERNES SERA MIS EN PLACE POUR SOULAGER LES POPULATIONS DES QUARTIERS LES PLUS IMPACTES PAR CES PERTURBATIONS.

LA SITUATION REVIENDRA PROGRESSIVEMENT A LA NORMALE A LA FIN DES TRAVAUX

LA SENEGALAISE DES EAUX PRESENTE SES EXCUSES AUX CLIENTS POUR CES DESAGREMENTS INDEPENDANTS DE SA VOLONTE.

POUR D’AUTRES INFORMATIONS CONTACTER LE 800 00 11 11(APPEL GRATUIT)

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