Birahim Seck Le Coordonnateur du Forum Civil prône la mise en place d’une véritable politique de lutte contre les Flux financiers illicites (Ffi) dans le monde rural et surtout dans la distribution des semences aux paysans. Selon Birahim Seck ces flux illicites sont « volontairement entretenus par des acteurs véreux dans un but d’assurer une bonne mobilisation des ressources intérieures en accordant une attention particulière aux ressources financières injectées dans le monde rural, dans le système de distribution des semences et intrants agricoles en vigueur…«

Raison pour laquelle Birahim Seck réitère sa demande récurrente pour une publication de la liste des gros bénéficiaires de semences et d’intrants agricoles appelés gros producteurs… Mais aussi la libération des corps de contrôle, la publicité des rapports, l’information des citoyens et l’action de la justice pour une meilleure redevabilité, des réformes politiques et institutionnelles avérées par la mise en place et la mise en œuvre d’un cadre de régulation politique. Soit la loi sur le financement des partis politiques, la loi sur l’accès à l’information et la loi sur les conflits d’intérêt, des normes de la parole publique pour ne pas mettre en danger la République et la nation.