La constitution du Sénégal fixe l’âge limite pour se présenter comme président de la république à 75 ans.

Article 28 de la Constitution révisée le 05 avril 2016 : «Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente-cinq (35) ans au moins et de soixante-quinze (75) ans au plus le jour du scrutin. »

Quid de Niasse et Tanor ?

Moustapha Niasse est né le 4 novembre 1939 à Keur Madiabel. Il aura 80 ans cette année et 85 ans en 2024. Il sera au-delà des 75 ans requis par la constitution pour se présenter comme candidat à la présidentielle. C’est pour cela que le communiqué de son parti est clair : « L’AFP aura un candidat en 2024 » et ce ne sera sans doute pas Macky Sall qui fera son deuxième et dernier mandat. Et ce ne sera pas non plus Moustapha Niasse.

Ousmane Tanor Dieng est né le 2 janvier 1947 à Nguéniène. I a déjà bouclé ses 72 ans en début d’année et aura 77 ans en 2024. Lui aussi sera au-delà de l‘âge limite le jour du scrutin et ne pourra pas être le candidat du Parti socialiste (PS) si ses camarades décident d’investir un des leurs. Alors qu’en est-il de son avenir politique aujourd’hui sachant que son avenir politique est circoncis par l’article 28 de la constitution… ?

Que leur reste-t-il ?

La Postérité et l’histoire…Niasse et Tanor ont réussi une vie politique intense et saine. Rarement impliqués dans des scandales financiers (détournements) et jamais dans des imbroglios judiciaires, Niasse et Tanor sont des politiciens qui ont su traverser les étés, printemps et harmattans de l’histoire politique sénégalaise de 1970 à nos jours. Ils ont survécus à tous les changements et ont même été artisans des deux plus grands changements de notre histoire politique. Alors que feront-ils de tout ce legs ?