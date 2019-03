Serena William joue un rôle dans la naissance d’un bébé royal

Saviez-vous que Serena Williams est une amie très proche de Meghan Markle qui doit accoucher bientôt. Et La princesse n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir au futur bébé une chambre digne d’un prince héritier…Qui coûte 175.000€.

Pour aménager cette nursery à 175 000€, la jolie brune a reçu les précieux conseils de son amie Serena Williams. Citant une source proche du couple, le site anglais révèle que la championne de tennis se serait même beaucoup impliquée dans la décoration : « Serena a joué un rôle de premier plan dans la conception de la nursery qui dispose d’un écran d’ambiance mural qui projette électroniquement des images apaisantes. Il coûte à lui seul 25 000 livres ».

Après avoir payé les grosses dépenses pour la baby shower de Meghan à New York, Serena Williams qui est maman d’une petite fille âgée d’un an et demi, lui a également offert un livre sur la parentalité intitulé : « The Sh!t No One Tells You » de Dawn Dais. Un livre plein d’humour qui apprend aux jeunes mamans à survivre à la première année de leur bébé.