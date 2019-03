Prochain gouvernement : Le message codé de Thierno Lô à Macky

Thierno Lô fait un clin d’œil au chef de l’État qui doit, incessamment, former un nouveau gouvernement. Le président de la coalition « Adiana » (Alliance pour le développement par l’intégrité, l’action, le nationalisme et l’africanisme) a déclaré en conférence de presse, ce samedi, « avoir respecté sa part du contrat » le liant au Président Macky Sall.

« Nous avons respecté notre engagement avec le Président Macky Sall, a prévenu l’ancien ministre du Tourisme sous Me Abdoulaye Wade. Nous n’avions jamais réclamé de poste de responsabilité. Ce qui nous intéresse, c’est le développement du Sénégal. Qu’il (le Président) nous respecte. Qu’il regarde ce que nous avons fait pour lui. Il n’a plus de pression politique dans son dernier mandat. Donc, il doit miser sur la compétence. »

Thierno Lô pense qu’on ne doit plus être « un pays où les insulteurs sont récompensés par des postes de responsabilité au détriment des compatriotes compétents ». Et de marteler : « Il y a trop de bruits dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mais ce que nous avons fait pour la victoire du Président Macky Sall, personne d’autre ne l’a fait. Nous avons formé beaucoup de femmes et de jeunes à travers le pays pour acquérir un électorat sûr. Les meetings et les caravanes ne font gagner personne. »

Le leader de l’Alliance pour la paix et le développement (Apd) a par ailleurs plaidé la libération de Khalifa Sall non sans appeler la classe politique à l’union des cœurs pour éviter, ce qu’il a appelé « la malédiction du pétrole ».

Seneweb