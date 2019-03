Pèlerinage 2019 : Une hausse de 203 000 F annoncée sur le billet d’avion

Les voyagistes privés sont dans tous leurs états suite au constat d’une hausse de 203 000 F Cfa sur le prix du billet d’avion, opéré par la compagnie saoudienne flynas, chargée de convoyer les pèlerins sénégalais au lieu saint de l’Islam. Ils demandent à l’Etat du Sénégal de réagir.

«Nous avons constaté, la semaine dernière, à l’issue d’une réunion de la générale au pèlerinage avait tenu avec les chefs de regroupement qu’effectivement que le prix qui sera appliqué par la compagnie Saoudienne Flynas aura une hausse de 203 000 F CFA. Par rapport au prix de l’année dernière. C’est vrai qu’ils disent maintenir le même prix mais quand on regarde de plus prés on se rend compte que avec le taux du Ryal appliqué et la taxe de 10 % intégrée, nous allons nous retrouver avec 1 million 300 000 F CFA, rien que pour le billet d’avion. C’est une hausse qui vient perturber la programmation qui a été faite pour l’organisation du pèlerinage», a déclaré la responsable de la communication du regroupement national des opérateurs privés du Hajj et de la Oumra au Sénégal, Houreye Thiam Préra.

Sur les ondes de la Rfm, Mme Préra a ajouté, : «dans un premier temps nous tenons à informer l’opinion publique par rapport à la situation mais surtout inviter l’Etat à nous accompagner, parce que le pèlerinage est un service publique qui concerne prés de 13 000 Sénégalais»

Igfm