Se sentant profondément offensée par ces accusations, somme toute, creuses et gratuites, Adja Oulimata Dioum vient de livrer sa part de vérité. Pour la Présidente de l’Association des Femmes pour la Promotion de l’Entreprise au Sénégal(AFEPES), tout ce qui a été relaté par la Dame Aita Diagne et Cie ne cadre nullement d’avec la vérité. Qui pis est, ce n’est qu’un tissu de mensonges à dormir debout, voire une manœuvre malsaine qui vise à la déstabiliser à chaque fois qu’elle s’apprête à organiser le convoyage de pèlerins aux Lieux Saints de l’Islam.

C’est une Dame solide comme un roc qui a fait face à la presse pour tirer au clair l’affaire dite, désormais de la «Mutuelle d’Epargne et de Crédit de l’Association des Femmes pour la Promotion de l’Entreprise au Sénégal (MEC/AFEPES)». «En 2008, nous avions lancé un appel pour une caution solidaire pour l’octroi d’un crédit de 200 Millions à la PAM de l’AGETIP ce, dans le cadre des activités de la Mutuelle d’Epargne et des Crédit de l’AFEPES. Ce qui nous avait conduites (nous femmes) à donner plusieurs Titres Fonciers(TF) dont le mien qui est dix(10) fois plus cher que les autres. Une commission était, ainsi, désignée pour récupérer les TF. Chaque membre devait se rendre chez le notaire et chez l’expert immobilier. Moi, Oulimata Dioum, je n’ai ni vu ni touché le Titre Foncier de personne, encore moins, de la Dame Aita Diagne. Elle ne dit jamais la vérité et s’emploie dans une entreprise de dénigrement de ma personne mais j’ai toujours soutenu que la vérité finira, un jour, par se poindre », s’explique l’opératrice économique de son état. La Présidente de l’AFEPES, de poursuivre : « Je dois signaler que pour la première manche, le crédit était destiné au paiement de billets pour le Pèlerinage à la Mecque. Aita Diagne avait reçu sa part comme tout le monde. Elle a attendu mon voyage aux Lieux Saints de l’Islam pour s’agiter, occuper le terrain… des mensonges fantaisistes. Elles ont tout fait pour avoir gain de cause en me condamnant. Moi, je ne suis ni notaire ni expert immobilier, encore moins la Présidente de la MEC/AFEPES. Je voudrais savoir sur quelle base elles se sont basées pour cette condamnation. Je fais entièrement confiance à la Justice de mon pays. J’ai fait appel. Et Aita Diagne et consœurs ont plusieurs fois demandé le renvoi du procès. Finalement, la Justice a tranché en ma faveur. Je dis que le Bon Dieu est juste. Je dis qu’une Dame qui a perdu son Titre Foncier et autant de bijoux de valeurs et qui milite en permanence pour la cause féminine ne mérite pas cela. Malheureusement cette mégère infernale a voulu m’huilier, me traîner dans la fange mais, Dieu n’a pas accepté. Il est avec les justes. Aujourd’hui, Aita Diagne et Tickam Ndiaye déboutées, honteusement, par le juge s’en mêlent les pinceaux. Elles digèrent mal cette raclée. La dernière citée (cf. Tickam Ndiaye) doit, même, dix-huit(18) millions F CFA à notre mutuelle. »

Madame Dioum, de renseigner : «Pour en revenir au crédit, je dois dire que la moitié de la somme demandée a été financée (soit 100(cent) Millions F CFA. Donc 50 %. Pour les autres difficultés liées à la marche de cette mutuelle, le Président de la République Macky Sall est informé de ce qui s’est passé. Moi –même je continue de me démener pour que tout le monde recouvre ses biens. Ma seule préoccupation, c’est la promotion de la condition féminine», a-t-elle fini par faire savoir.