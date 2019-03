Meghan paye avec son « propre argent » la chambre de…

Meghan Markle sera maman pour la première fois dans quelques jours. Et la duchesse de Sussex n’a pas lésiné sur les moyens pour que son royal baby grandisse dans les meilleures conditions. Avec l’aide de son amie Serena Williams, la femme du prince Harry vient de faire installer une sublime nursery à 175 000€ dans leur demeure de Frogmore House à Windsor. Et comme l’explique le journal « The Mirror », la chambre du futur bébé sera des plus exceptionnelles : « Ces deux dernières semaines, Meghan a achevé les travaux d’une superbe nursery de 150 000 livres qu’elle a insisté pour payer avec son propre argent ».