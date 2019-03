Me Ddou Ndoye : «l’opposition n’a pas contesté l’élection de Macky Sall»

L’opposition Sénégalaise, a-t-elle fait fausse route dans sa manière de contestions l’élection du président de la République à la présidentielle du 24 février dernier ? La déclaration de l’avocat et leader de l’Union pour la République (UPR), ce matin, sur les ondes de la Rfm, ne dit pas le contraire. L’ancien Ministre de la justice estime que l’opposition a choisi la parole à la place d’une action ou d’une procédure de contestation fondée et légale.

«Je n’ai pas vu cette opposition contester l’élection de Macky Sall. C’est grâce aux lois qu’ils sont candidats. C’est aussi grâce aux procédures qu’ils sont candidats. C’est aussi grâce à tout cela que le vote a eu lieu. Et ces mêmes lois disent que celui qui conteste doit suivre une procédure. Ils ne l’ont pas fait. Ils n’ont pas contesté, ils ont ruminé. Légalement et politiquement. Contesté c’est un seul mot qui n’a pas deux sens. Contester pour un candidat, c’est présenté sa contestation là où on doit la présenter et ensuite continuer à ce bagarrer politiquement. Ils disent des choses politiquement mais ne font aucune bagarre politique qui doit avoir un fondement» a dit l’ancien ministre de la justice

Igfm