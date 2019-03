Le président Macky Sall est rentré de son court séjour au Maroc. Après une visite de travail à Abu Dhabi et pour l’ouverture des Spécial olympics Games, le président Macky est allé se reposer au royaume Chérifien avant le programme marathon du mois d’avril. Il doit prêter serment et nommer le premier et son gouvernement. Et tout cela sera suivie de la célébration du 04 avril, fête de l’Indépendance. Le Président Macky Sall et sa dame étaient en vacances de quelques jours à Marakkech.