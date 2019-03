Ousmane Sonko, le solutionneur des problèmes des Sénégalais, l’insulteur du système, l’accusateur de Mamour Diallo, le fusilleur des présidents est devenu muet depuis la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle.

Il ne parle plus et ne se fait entendre ni dans la presse ni à travers ses porte-parole. Il a disparu de la scène politique pour s’occuper de ses problèmes.

Des problèmes, Sonko en a à la pelle

Une présidentielle, c’est de l’argent. Et Sonko est sorti de cette présidentielle fauché et dans la…dèche. Il est lessivé. Et il doit se reconstruire financièrement. Ainsi selon son entourage, « Ousmane Sonko travaille et est consultant pour plusieurs cabinet en politique et en matière fiscale mais aussi il se consacre à sa fonction de député du peuple »…

Sonko au boulot

Il cherche des sous pour s’acquitter de ses factures et supporter les charges de son statut d’opposant au système. Sonko n’est plus le leader du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) mais il est le porteur de voix de toute une génération de Bañ Kat qui s’est révélée lors de cette présidentielle. Il faut qu’il ait des permanences dans les départements, des coordonnateurs et de…L’argent.

Et Sonko doit trouver les moyens nécessaires pour faire face à toutes ces dépenses d’un nouveau genre. Et ça ce n’est pas du tout facile. C’est pour cela que l’on peut qualifier le silence de Sonko de prise de position sérieuse face à une situation sérieuse.

Sonko et les locales

Sonko ne cherche pas seulement l’argent pour faire face aux dépenses mais il en a besoin pour les élections locales. Et il va se présenter comme maire de Ziguinchor et aura en face de lui des candidats de Benno Bokk Yaakar qui seront armés jusqu’aux dents. Et il sait qu’il lui faudra des moyens conséquents pour séduire les populations. La présidentielle est différente des locales. Sonko doit trouver une place à Ziguinchor pour conquérir le Sénégal…Tout comme Macky qui est parti de Fatick pour être président du Sénégal…