Le Geste salutaire de Macky envers une…Folle

Macky SALL et la folle du Palais (Par Ansoumana DIONE)

Le Président Macky SALL a vraiment beaucoup de respect pour cette vieille dame malade mentale, habitant en face du Palais de la République. Un jour, il y’a seulement quelques années, des gendarmes l’avaient déposée vers Nioro, pour éviter qu’elle ne fréquente plus la devanture de notre toute première institution. Mais, quand le chef de l’Etat Macky SALL a été mis au courant, il a aussitôt dépêché un véhicule de la Présidence de la République, pour que la malade mentale reprenne sa place, en toute légitimité, devant le Palais de la République qu’elle occupe jusqu’ici. Un beau geste, salutaire et significative, que salut à sa juste valeur, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Toutefois, l’errance des maladies mentaux étant source d’insécurité, pour eux-mêmes et la population, Ansoumana DIONE attend du Président Macky SALL, un tel acte à l’endroit de l’ASSAMM, avec la restitution de son Siège à Kaolack, confisqué puis fermé depuis 2013, par les autorités sanitaires, pour leur prise en charge et leur réinsertion sociale.

Rufisque, le 24 mars 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)