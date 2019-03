Kael, une commune qui tarde à décoller

Après 59 ans d’indépendance, le visage de Kaél, une commune située à 13 kilomètres de Mbacké tarde toujours de prendre son envol.

Et pourtant elle fut un chef lieu de canton à l’époque coloniale et le célébre Cheikh Yaba Diop fut le chef. D’ailleurs un de ses fils en l’occurence Samba Yella Diop fut aussi Ministre de l’Hydraulique sous l’ère Abdou Diouf. Un autre fils de Kaél a aussi siégé dans le gouvernement de Maitre Abdoulaye Wade; il s’agit du Professeur Moussa Sakho qui à deux reprises à diriger avec brio le Ministére de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionelle.

D’autres cadres natifs de la localité sont connus de tous, il s’agit de l’ancien Chef du Protocole Adjoint de la Présidence actuel Consul général au Maroc Massamba Sarr et de Mamadou Diop De croix très engagé dans la politique. Face à toute cette crème originaire de la commune de Kaél, une question relative au développement tardif de cette ville rurale taraude les lèvres et traverse les esprits, pourquoi Kaél ne décolle pas ?

il me semble nécessaire de revoir les contraintes de développement de cette commune.

Après plusieurs années de misère ,Kael une commune tant connu partout au Sénégal manque presque de tout. Kaél reste une commune de désenclavement avec une manque d’infrastructures de base. Un tronçon de trois kilomètres qui n’a toujours pas de solution un fait qui s’explique par des difficultés que rencontre la population pour se déplacer.

Les infrastructures de jeunesse inexistantes , pas de dispensaire fonctionnel, une case au moment où des jeunes d’autres communes du Sénégal ont des foyers de jeunes fonctionnels équipés de matériels informatiques pour permettre aux jeunes de se réunir et échanger sur des questions de développement et d’être conforme au monde du 21ieme siècle marqué par le développement de l’internet. On note aussi un manque d’infrastructures Sportives permettant aux jeunes de bien s’épanouir la commune ne dispose pas également d’un foyer des femmes.

Le Cem de Kael construit depuis 2005 n’arrive toujours pas d’êtres équipés de bibliothèques pour permettre aux élèves de lire les œuvres au programmes ; un Cem qui n’a pas de salle informatique ni une salle des profs encore moins une salle pour les surveillants. La commune de Kaél ne dispose pas d’un marché digne de son nom pour permettre à nos braves dames de bien gagner leur vie Kaél ne dispose pas d’un marché hebdomadaire pouvant contribuer sur les recettes de la communes.

Un centre socio professionnel construit à l’entrée de la ville formait des jeunes dans les métiers de la menuiserie, de la peinture et de la mécanique mais faute de moyens, le centre n’accueille plus de stagiaires. Aucune voirie et l’éclairage publique fait défaut. Autant de maux qui fait de Kaél une commune où tout est priorité.

Du point de vue politique, la jeunesse commence à prendre conscience que l’émergence de leur localité passe par une concertation et un changement de leadership. Une situation qui risque de relancer la conquête de la mairie pour remplacer l’actuel maire Elhaji Bâ par une équipe municipale qui va jouer pleinement son rôle pour l’émergence de Kaél.