Paul Biya utilise l’Opération Épervier qui est une vaste opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anti-corruption au Cameroun, pour régler des comptes politiques. Et l’ancien DG de la télé d’état est tombé dans ses filets…

Le verdict est tombé mardi Très lourd ! 20 ans de prison pour l’ancien Directeur Général de la Crtv (office de radiotélévision d’Etat).

Professeur de Stylistique des universités camerounaises et très proche du régime, le Professeur Gervais Mendo Ze qui avait dirigé la Crtv de 1987 à 2005 et qui avait été nommé ministre délégué auprès du ministre de la Communication en décembre 2004, fut arrêté en 2014 et placé en détention à la prison de Kondengui pour une affaire de détournement de 18 milliards de francs CFA dans le budgets de fonctionnement de la radiotélévision publique entre 2004 et 2005.

Le Pr. Gervais Mendo Ze rentre à la prison de Kondengui au quartier 14. C’est dans ce lieu qu’il était en détention provisoire depuis le 15 novembre 2014 date de son arrestation. Le Tcs lui a infiigé hier une peine de 20 ans d’emprisonnement ferme. A 75 ans, cet ancien directeur de la Crtv (1988-2005), avait le coeur meurtri après la lecture de sa sentence. Malgré cette lourde peine, il a déclaré: « Je vais mourir et qu’est-ce que vous gagnerez. De toutes les façons, je vais mourir que le Cameroun reste en paix » . Le verdict tombe après 70 audiences. Malgré cinq années de procédure judicaire, le Pr. Mendo Ze avait encore une lueur d’espoir. « En venant ici, je croyais être acquitté. J’ai produit des génériques à la Crtv qui sont diffusés jusqu’à présent et personne n’en parle » , a regretté Gervais Mendo Ze.