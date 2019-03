Bignona : les élèves proposent l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable par les profs en plein cours

Le téléphone portable, cet outil de communication et travail rend service à beaucoup de personnes mais il est aussi à l’origine de nombreuses vie sociale et de carrières brisées. L’école n’est pas épargnée par les effets du téléphone. Le CEM ArfangBessire Sonko a posé le débat Samedi au cours d’un. Les élèves en ont profité pour dénoncer l’utilisation du téléphone par les enseignants en plein cours. Sur cette question, les élèves et certains enseignants sont conscient de l’agression que le quantum horaire subit à cause des appels parfois répétitifs et longs des enseignants en pleine leçon. Sans se soucier de l’avenir des enfants qui ont besoin de toute sa concentration, certains enseignants n’hésitent pas un seul répondre aux appels téléphoniques on d’en émettre inconsciemment ou délibérément. Cette présence souvent négative des enseignants en classe n’est du tout du goût des apprenants qui exigent la correction des dispositions pour leur garantir un apprentissage sans distraction à cause des heures perdues à causes des appels téléphoniques des enseignants. Ils veulent que cela soit interdit et qu’en d’urgence que la famille de l’enseignant appelle sur un niveau fixe installé à la direction.

L.BADIANE pour xibaaru.sn