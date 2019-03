Ansoumana DIONE : « la folie est la maladie la plus répandue au Sénégal. »

a folie est la maladie la plus répandue au Sénégal. C’est Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), qui le dit. Pour vérifier cela, il suffit juste de voir le nombre impressionnant de malades mentaux errant dans les rues, et ceci n’est que la partie visible de l’iceberg. Car, dans les foyers, ils très sont nombreux à faire souffrir des familles, faute de services de prise en charge, exclus du système sanitaire. Conséquence, ces malades sont souvent conduits chez les guérisseurs traditionnels, avec des résultats insignifiants. Malheureusement, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale est incapable de satisfaire la demande de la population en la matière, à cause de la mauvaise gestion de la Division de la Santé Mentale, jusqu’ici, dirigée par des médecins psychiatres, ne comprenant absolument rien de cet élément essentiel et indissociable de la Santé. C’est pourquoi, Ansoumana DIONE invite le Président Macky SALL à bien vouloir lui accorder une audience pour discuter convenablement des voies et moyens pour apporter des réponses correctes aux attentes des sénégalais en matière de santé mentale.

Rufisque, le 24 mars 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAM