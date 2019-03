Ziguinchor : les travailleurs menacent de paralyser l’hôpital

L’hôpital régional de Ziguinchor ploie sous le poids de la dette d’un milliard de francs Cfa que l’Etat du Sénégal lui doit depuis plus de 3 ans. Une situation qui a fini par affecter l’établissement sanitaire. Pour y remédier, les syndicaliste de l’hôpital, affiliés à Cnts, ont déposé un préavis de grève.

« L’État à mis en place des programmes de gratuité comme le Plan Sésame, la prise en charge de la césarienne, des dialyses et l’ensemble des filières affiliées à la Cmu. La dette va jusqu’à un milliard de francs Cfa que l’Etat n’a pas payé depuis plus de 3 ans. Nous avons déposé un préavis de grève parce que ça empêche certaines structures de l’hôpital de fonctionner comme il le faut », indique Simon Faye, secrétaire général de la sous-section Cnts de l’hôpital, au micro de Zik Fm repris par Seneweb.

Le syndicaliste signale que, à cause de cette dette, l’administration de l’hôpital peine à régulariser les fonctionnaires qui sont en situation irrégulière, l’appareil de radiothérapie acquis récemment est tombée en panne et l’hôpital ne parvient pas à le réparer depuis plus de 6 mois… « Et tout le monde sait que la radiologie fait partie des poumon de l’hôpital », regrette Simon Faye.

Ce dernier ajoute : « Dans les réformes on dit que les établissements publics de santé sont autonomes. Quand l’État nous demande de prendre en charge le volet sanitaire de sa population, en contre partie, il doit payer. »