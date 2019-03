Le partenariat en le Bignona, Oussouye et port Saint Louis Du-Rhône en France réalise des prouesses en seulement deux ans d’existence. De la jeunesse à l’éducation en passant par l’environnement, des actions concrètes ont été faites certains sont en perspectives et d’autres en cours. C’est le cas au bloc maraîcher de Diattang dans la commune de Suelle où l’intervention permis aux femmes d’accroître leur récolte.

Le plan Sénégal émergent, les populations notamment les femmes du village de Diattang ne veulent pas rater son train, elles se sont lancées alors dans le maraîchage et avec l’appui de l’Etat notamment le Projet pôle de développement de la Casmance (PPDC), un bloc a été réalisé. Seulement, le problème d’eau a empêché ou presque toute exploitation et dans ce contexte que la coopération Bignona, Oussouye et Port St Louis Du Ron est arrivée pour aider à obtenir de l’eau et les femmes ne pouvaient espérer mieux. Aujourd’hui, il y a une fourniture d’eau relativement bonne ce qui a permis à tous ceux qui y travaille d’avoir plus de motivation.

Une production record est attendue dans ce bloc cette année au profit de l’économie locale et de la santé des populations, a expliqué Daouda Goudiaby, le Maire de la commune de Suelle faisant référence à l’utilisation des revenues par les femmes pour contribuer à l’entretien de la famille notamment pour la scolarité de leurs enfants. L’autre partie de la production est destinée à la consommation pour améliorer du coût l’alimentation de la famille

Cependant, les femmes ont d’autres préoccupations ; le bloc ne dispose pas encore de suffisamment d’eau. Elles sollicitent donc un accompagnement supplémentaire augmenter la capacité du deuxième puits, elles veulent plus de bassins et renouvellement total ou partiel du grillage pour empêcher les bêtes d’y entrer

En si peu de temps, le partenariat a réalisé de belles choses, la partie marseillaise s’en réjouit énormément par la voix de Jena Paul Gay, adjoint au Maire de Port Saint Louis du-Rhône

Accompagner les femmes c’est aller droit vers l’émergence, c’est la conviction du coordonnateur de cette coopération en l’occurrence Sény Diatta, Président du conseil départemental d’Oussouye

Sur place, les femmes ont exposé le besoin en arrosoirs et en râteaux et cette doléance a été satisfaite séance tenante car il a été décidé dans les heures qui suivent de l’achat de 50 arrosoirs et des râteaux.

Le Président du conseil départemental de Bignona, Mamina Kamara salue un partenariat multidimensionnel. Dans chaque axe de la coopération entre Bignona, Oussouye et Port Saint Louis Du-Rhône, toutes les parties prenantes savent déjà les objectifs à atteindre et les moyens qu’il faut pour y arriver dans une collaboration active, inclusive et participative.

Revenant les contours de ce partenariat, Le Président Kamara n’a pas manqué de relevé la pertinence des choix.

L.BADIANE pour xibaaru.sn