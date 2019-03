Tout est bien qui finit bien. Abdoulaye Wade passe l’éponge dans son conflit fiancier avec le milliardaire Cheikh Amar. Tout au moins, il abandonne les poursuites qu’il avait enclenchées devant la justice contre le Président de Holding Amar, l’homme d’affaires Cheikh Amar. Dans une note en date du 21 mars 2019 qu’il a signée et adressée à son avocat Me Seydou Diagne, l’ancien président de la République du Sénégal affirme : «Mon cher Maître, je vous prie de prendre note de mon désistement d’action contre Cheikh Amar et faire radier cette affaire définitivement du rôle du tribunal. En vous remerciant, je vous prie Maître d’agréer l’expression de mes remerciements.» Ainsi, le Président Wade tourne définitivement la page liée à ce contentieux qui porte sur 5 milliards FCFA et qui l’opposait au célèbre milliardaire. Visiblement, les deux hommes qui se sont entretenus longuement mercredi dernier, ont pu trouver un compromis sur cette affaire qui avait pratiquement pollué leurs relations. Alors que leur proximité était connue de tous.