« Sargal Jigueen Apr » : les femmes de Tivaouane Peulh célèbrent la victoire de Macky

Fort de ce contrat de confiance renouvelée au Président Sall a l’issue du scrutin présidentiel du 24 février, les femmes aperistes et de la coalition Bby de Tivaouane Peulh vont sonner la mobilisation ce samedi pour exprimer leurs remerciements.

Selon Mme Amina Drame responsable politique et initiatrice de l’événement, ce « Sargal Jigueen Apr » va être une occasion pour exprimer au Chef de l’Etat notre engagement a ses cotes pour une meilleure prise en charge des défis et exigences du quinquennat.

A l’endroit du gouvernement, la commune de Tivaouane Peulh va témoigner toute sa disponibilité ainsi que celle des populations, a consolider le partenariat très fécond déjà établi entre nos institutions.

A en croire Mme Drame, ce pacte de confiance s’appuiera évidemment sur les acquis déjà enregistres dans des domaines aussi divers que la sante, l’éducation, l’infrastructure, la lutte contre la pauvreté etc.

Dans ce contexte qui va être marque par la phase II du Plan Sénégal Émergent, souligne t-elle, les femmes vont inviter certains responsables a ranger la hache de guerre et se retrouver a l’essentiel en perspectives des locales futures.