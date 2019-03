Sadikhina wa sadikhate condamne l’assassinat des musulmans en Nouvelle Zélande

En ce vendredi 22 mars 2019 au Sénégal, l’Association religieuse Sadikhina Wa Sadikhate sous la direction de son guide spirituel Cherif Mouhamdoul Mamoune Haïdara , invite les croyants à se recueillir et à prier pour les fidèles musulmans sauvagement tués en pleine prière, le vendredi 15 mars 2019, dans deux mosquées dans la ville de Christchurch en Nouvelle Zélande en Océanie, par un extremiste de droite. Les victimes sont originaires du Pakistan, de la Turquie, de l’Arabie Saoudite, du Bangladesh, de l’Indonésie, de la Malaisie….

Aux familles éplorées des 50 victimes, l’Association Sadikhina Wa Sadikhate présente ses sincères condoléances et souhaite prompt rétablissement aux blessés de cet acte odieux, lâche et inqualifiable.

L’Association Sadikhina Wa Sadikhate condamne avec la dernière énergie cette tuerie barbare dont les Musulmans sont victimes en Nouvelle Zélande et dans d’autres parties du monde.

L’Association Sadikhina Wa Sadikhate apporte son soutien indéfectible et sa solidarité agissante à la Oumah islamique et exhorte les fidèles musulmans à suivre scrupuleusement les recommandations de Dieu, à aimer leur prochain, créature d’Allah, à cultiver la paix et à respecter les préceptes de l’islam.

L’Association Sadikhina Wa Sadikhate invite également les organisations internationales et islamiques (Onu, Unesco, Isesco, Oci, Groupe Afrique Caraïbe Pacifique, entre autres) à se rapprocher davantage des communautés musulmanes oeuvrant pour la concorde de toute l’humanité.

Pourtant, la noblesse de l’islam, réligion de tolérance, de paix et son rôle dans la géostratégie mondiale pour une humanité de concorde et d’harmonie humaine est sans cesse réaffirmée ; mais malgré tout, des groupes obscurantistes et violents continuent encore à ramer à contre courant, en s’opposant à la paix mondiale, provoquant et semant la terreur dans le monde et ciblant l’islam.

Peine perdue car la mission de l’islam est la propagation des enseignements et des recommandations du Créateur de l’Univers relayés par son envoyé le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, enseignements de paix, de concorde et de solidarité qui envahit le monde pour le salut de l’humanité.

Et à Sadikhina Wa Sadikhate, nous faisons nôtre, la maxime du vénéré Cheikhna Cheikh Saad Bouh : « ceux qui prennent les armes, s’éloignent de la vertu ». Au monde d’en faire autant.

Pour l’Association Sadikhina Wa Sadikhate :

Le Bureau exécutif