Retour des exclus : les ‘Verts » ne parlent pas le même langage

Abdoulaye Wilane et Me Moussa Bocar Thiam ne parlent plus le même langage. En effet, le porte-parole du Parti Socialiste (PS) et son adjoint n’ont pas la même appréciation par rapport à l’attitude à adopter face au bannis de leur formation politique.

M. Wilane, à la sortie de la réunion du Bureau politique samedi dernier avait lancé un appel émanant, selon lui d’un communiqué sanctionnant ladite rencontre, en direction de Khalifa Sall, Bamba Fall et Cie afin qu’ils rejoignent les rangs du Ps.

Mais pour son adjoint, Me Moussa Bocar Thiam qui s’est exprimé sur la question dans les colonnes du journal le Quotidien repris par Pressafrik, ce geste du maire de Kaffrine n’a rien à voir avec la position officielle de leur parti. Par conséquent, M. Wilane a pris sa propre initiative pour faire ce pas en direction des bannis.

Touché dans son amour propre, Wilane n’a pas tardé à réagir par le même canal. Et pour lui, son adjoint est obnubilé par ses intérêts personnels et par sa position au niveau de la formation socialiste. Car, réplique-t-il, il pense qu’il pourrait être menacé par le retour de l’ancien maire de Dakar et de ses lieutenants, entre autres.