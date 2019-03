Les partis politiques qui ont dépensé des milliards pendant la campagne présidentielle doivent prouver l’origine licite de leurs fonds en déposant des pièces comptables.

En effet, la loi 81-17 du 6 mai 1981 dispose, en son alinéa 3, que chaque parti politique doit, entre autres, ‘’déposer chaque année, au plus tard le 31 janvier, le compte financier de l’exercice écoulé. Ce compte doit faire apparaitre que le parti ne bénéficie d’autres ressources que celles provenant des cotisations, des dons et legs de ses adhérents et sympathisants nationaux, et des bénéfices réalisés à l’occasion de manifestations.’’ Le dernier alinéa du texte prévoit même qu’un décret devait fixer les pièces comptables qui doivent accompagner ce dépôt. Quant à l’article 4 de ladite loi, il prévoit que la sanction de tout manquement à cette disposition, c’est la dissolution.

Mais force est de constater que, dans la pratique, les pouvoirs publics font peu usage de cette législation. Pour ne pas dire jamais. Le hic, c’est que, comme le dit le journaliste Abdoulaye Cissé, ‘’tout le monde constate ces défaillances. Tout le monde dénonce ce système, mais tout le monde roule dans ce même système. Parce que ce système, ça arrange tout le monde. Bien malin donc celui qui prendra la première décision pour légiférer dessus’’. Un semi-pessimisme qui tranche pourtant d’avec l’impérieuse nécessité d’y remédier le plus rapidement possible.