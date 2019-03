Appelez-le, désormais, El Hadji Moustapha Cissé Lo. L’honorable député et, non moins, premier vice-président de l’Assemblée Nationale sénégalaise, vient de se rendre aux Lieux Saints de l’Islam. Accompagné de sa 3ème (troisième) épouse, Mariama Lo, plus connue sous l’appellation de Yama, le Président du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDAO) a fait la «Oumra», ce vendredi .El Pistolero a même pris part à la prière du vendredi dans ce haut lieu de la foi islamique. Et nous osons espérer que la cause de l’intégration ouest-africaine qui lui tient à cœur était au centre ses ardentes prières.